«Фабрика ПО» объявила о намерении провести IPO до конца апреля

Разработчик программного обеспечения на основе искусственного интеллекта «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, «дочка» IT-холдинга Softline) объявил о намерении провести IPO на Московской бирже до конца апреля 2026 года. При размещении компания предложит инвесторам акции дополнительной эмиссии. Действующие акционеры доли продавать не будут. После размещения для них установят стандартный lock-up период (время, когда нельзя продавать свои акции) на 180 дней.

Точный размер размещения и ценовой диапазон эмитент определит на этапе подписания книги заявок. Участниками IPO смогут стать как квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. По данным РБК, планируемый объем привлечения — 2–3 млрд руб. Эти средства пойдут на развитие бизнеса: 95% планируется реинвестировать в M&A (сделки слияния и поглощения), в первую очередь в сфере ИИ, промышленной автоматизации, B2B-продуктов для ритейла и банков.

«Фабрика ПО» рассматривает возможность направить на дивиденды за 2025 год 400 млн руб. (25% от показателя чистой прибыли без учета капитализации расходов — NIC). Инвесторы, купившие акции на IPO и владеющие ими на дату дивидендной отсечки, смогут претендовать на эти выплаты при условии одобрения собранием акционеров. В дальнейшем компания планирует ежегодно направлять на дивиденды 25–50% NIC.

«Фабрика ПО» была образована в январе 2025 года на базе системного интегратора Bell Integrator и объединила активы Softline в сфере заказной разработки и ПО с применением ИИ: SL Soft, SL Prom Soft, центр экспертизы «Девелоника», «Академию АйТи» и другие. «Фабрика ПО» — крупнейший игрок на российском рынке заказной разработки ПО с долей 11% (данные компании по аудиту и консалтингу «Б1»), входит в тройку лидеров рынка автоматизации бизнес-процессов (22%) и корпоративного обучения (10%). У компании примерно 1 тыс. клиентов, в том числе госструктуры и частные корпорации.