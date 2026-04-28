Дело дольщиков ЖК «Надежда» в Новороссийске отправили на новое рассмотрение

Четвертый кассационный суд вернул дело дольщиков ЖК «Надежда» в Новороссийске на новое апелляционное рассмотрение, об этом сообщает пресс-служба суда. Дело направили в Краснодарский краевой суд с указанием на необходимость всестороннего исследования обстоятельств дела.

Согласно материалам суда, в период с марта 2017 года по ноябрь 2019 года руководители строительных компаний, взявших на себя обязательство по строительству жилого комплекса «Надежда» в Новороссийске, завладели более 335 млн руб. от участников долевого строительства. Потерпевшими в рамках судебных разбирательств признаны 180 дольщиков.

Приморский районный суд Новороссийска признал подсудимых виновными в мошенничестве в составе организованной группой лиц в особо крупном размере. Мошеннические действия повлекли лишение прав граждан на жилое помещение. Ашоту Гаводьяну вынесли наказание в виде трех лет колонии общего режима, его супруге Амалии Гаводьян суд вменил два года колонии. Ввиду зачета в срок лишения свободы времени содержания под домашним арестом и под стражей, а супруге обвиняемого — под запретом определенных действий, наказание признали отбытым.

Суд назначил штраф обоим фигурантам дела в размере 150 тыс. руб., постановив отсрочить уплату взыскания. Апелляционный суд оставил приговор без изменения.

Уголовная коллегия Четвертого кассационного суда выслушала доводы прокурора о несоответствии наказания тяжести совершенных деяний, после чего отменила апелляционное определение и постановление суда первой инстанции об отсрочке уплаты штрафа.

