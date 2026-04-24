ЦБ держит шаг

Замедление экономики в начале года не подтолкнуло Банк России к более решительному снижению ключевой ставки: по итогам заседания 24 апреля она вновь сокращена на полпункта, до 14,5% годовых. Регулятор объяснил спад первого квартала разовыми факторами и выразил уверенность, что он будет компенсирован в дальнейшем. ЦБ фактически подтвердил приоритет достижения цели по инфляции над динамикой прочих экономических показателей, а также выразил обеспокоенность исходом правительственной дискуссии по действующему бюджету, предупредив, что возможный рост расходов относительно запланированного уровня приведет к ужесточению ДКП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, почему с большим снижением ставки пока не стоит спешить

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

По итогам заседания совета директоров 24 апреля Банк России продолжил осторожное смягчение денежно-кредитной политики. Снижение ставки еще на 50 базисных пунктов, с 15% до 14,5% годовых, стало уже восьмым подряд: после сокращения с пикового значения в 21% на один процентный пункт в июне 2025-го, на два — в июле, еще на один — в сентябре, на полпункта в октябре и декабре, а потом в феврале и марте 2026 года.

Решение, судя по опросам, оказалось ожидаемым большинством аналитиков, но фон его принятия, как выяснилось после заседания, был более жестким, чем они предполагали. Все ждали от ЦБ выбора между снижением на 50 и 100 базисных пунктов, но, как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, расклад на совете директоров был иным: либо снижение на полпункта, либо сохранение ставки.

«Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка

Ожидания более решительного шага (не дождавшись его, рынки акций и ОФЗ вновь заметно просели) были подогреты в том числе недавними требованиями Владимира Путина к правительству и ЦБ найти способы вернуть замедлившуюся экономику к росту. По итогам первых двух месяцев российский ВВП вместо прогнозного роста сжался на 1,8% в годовом сравнении. Банк России замедление в первом квартале отметил, но большой проблемы, судя по всему, в нем не усмотрел, списав его на разовые факторы: это «подстройка к произошедшим налоговым изменениям», меньшее (чем годом ранее) количество рабочих дней и неблагоприятные погодные условия (холодная зима). Далее, полагает ЦБ, спад экономики будет компенсирован — тем же календарным фактором, который в мае—июне сыграет в другую сторону, а также некоторым восстановлением потребительской и инвестиционной активности и ростом цен на мировых товарных рынках.

Исходя из этого, прогноз по росту ВВП в 2026 году ЦБ не поменял — это по-прежнему 0,5–1,5%. Не изменились и ожидания регулятора по инфляции — 4,5–5,5% на конец этого года. Однако динамика роста цен выглядит неоднозначной — это, собственно, и стало одной из причин осторожности ЦБ при принятии решения по ставке. Рост цен в первом квартале с поправкой на сезонность в среднем составил 8,7%, что сильно выше 4,4% в четвертом квартале 2025-го. Но здесь опять же присутствуют разовые факторы (повышение НДС и индексация коммунальных тарифов). С их исключением устойчивая инфляция не изменилась и находится в диапазоне 4–5%. Данные по инфляционным ожиданиям также противоречивы. У населения они снизились, у производственного бизнеса — существенно не изменились, у участников финансового рынка — немного выросли.

Сигнал о своих будущих действиях ЦБ оставил мягким, все так же сообщив, что «будет оценивать целесообразность» дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. При этом в комментариях регулятора по поводу факторов, способных помешать смягчению ДКП, можно было увидеть больше обеспокоенности. В своем заявлении ЦБ уже в преамбуле указал на «существенную неопределенность» со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики правительства.

Отметив, что Банк России ждет завершения дискуссии по поводу возможных изменений параметров бюджета-2026, Эльвира Набиуллина напомнила, что если рост расходов приведет к большему, чем заложено, структурному первичному дефициту, то это потребует более жесткой денежно-кредитной политики.

«Чем больше бюджетный импульс, тем меньше должна расти вторая составляющая денежной массы, то есть кредитование, а значит, при прочих равных это потребует более высокой ключевой ставки»,— предупредила председатель ЦБ. По ее словам, такой риск существует, и он возрос. «Наверное, сейчас мы менее уверены в дезинфляционном вкладе бюджета, который предполагался в законе о бюджете»,— призналась Эльвира Набиуллина.

Некоторое ужесточение тональности ЦБ можно усмотреть в сужении прогнозного диапазона ключевой ставки на этот год — с прежних 13,5–14,5% до 14–14,5% (это значит, что с 27 апреля до конца года она ожидается в размере 13,3–14%). Такое сужение регулятор объяснил тем, что инфляция идет в верхней части прогнозного диапазона. «И да, наверное, при прочих равных это означает меньшее пространство для снижения ставки»,— пояснила глава Банка России.

Следующее заседание ЦБ — 19 июня.

Вадим Вислогузов