В Сириусе росгвардейцы нашли потерявшегося трехлетнего мальчика

Сотрудники сводного отряда Росгвардии, осуществляющие охрану общественного порядка на территории федеральной территории «Сириус», обнаружили на одной из улиц малолетнего ребенка, оставшегося без сопровождения взрослых. Инцидент произошел во время планового патрулирования.

По информации ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, внимание правоохранителей привлек трехлетний мальчик, передвигавшийся на беговеле по Хуторской улице. Ребенок находился один, без взрослых сопровождающих, и визуально выглядел дезориентированным.

К ребенку подошли майор полиции Алексей Новиков и прапорщик Павел Емельянов. В ходе первичного общения мальчик сообщил, что потерялся. Несмотря на возраст, он смог назвать свои персональные данные — имя и фамилию, что позволило оперативно приступить к установлению личности и поиску родителей.

Сотрудники Росгвардии связались с дежурной частью и установили, что в этот момент уже ведутся поисковые мероприятия в связи с исчезновением ребенка. После этого были организованы координационные действия с полицией и службами, задействованными в поиске.

Спустя непродолжительное время на место прибыла мать ребенка вместе с сотрудниками полиции. Женщина подтвердила, что действительно потеряла сына во время прогулки. По ее словам, семья приехала в Сириус из Волгограда на отдых, и в момент нахождения на улице ребенок неожиданно уехал на беговеле, после чего скрылся из поля зрения взрослых.

После передачи ребенка матери она поблагодарила сотрудников Росгвардии за оперативность и внимательность, позволившие быстро установить местонахождение мальчика и избежать возможных последствий.

Мария Удовик