«Риски сведены к нулю»

Постепенно снижая ключевую ставку, Банк России запустил глобальные изменения на финансовом рынке. Как в новых условиях сформировать оптимальный инвестпортфель и какие инструменты наиболее эффективны, в преддверии Кавказского инвестиционного форума рассказал начальник управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Асланбек Начоев.

— Как вы оцениваете ситуацию на инвестиционном рынке России?

— Я оцениваю ситуацию как крайне позитивную. По моему мнению, российские активы остаются глубоко недооцененными по мультипликаторам. На начало 2026 года отношение P/E индекса Мосбиржи составляет около 4,5–5,5. Для сравнения, на других развивающихся рынках, например в индексе MSCI Emerging Markets, P/E находится в диапазоне 12–13. В развитых экономиках этот мультипликатор еще выше. У американского S&P 500 он приближается к 22, у европейского STOXX 600 — к 14–15. Таким образом, российский рынок торгуется с дисконтом 50–60% относительно сопоставимых юрисдикций. Этот дисконт создает хорошие возможности для входа.

Я вижу, что инвестиционный рынок России входит в фазу зрелости. Растет компетентность инвесторов, развиваются цифровые сервисы, появляются новые инструменты. Северный Кавказ, сохраняя верность традиционным активам, недвижимости и золоту, постепенно осваивает современные формы сбережений. Банки и регулятор совместными усилиями повышают финансовую грамотность и защиту прав потребителей. Успешная стратегия сегодня, по моему глубокому убеждению, это не погоня за сверхдоходностью, а разумная диверсификация с фокусом на ликвидность и долгосрочную устойчивость. И главное, при правильном подходе значимые риски для инвестора просто отсутствуют.

— Какие ключевые тенденции вы можете отметить в развитии инвестиционного рынка?

— Первая — это бум облигаций и фондов денежного рынка. По данным ЦБ РФ, за 2025 год объем средств физических лиц в облигациях вырос более чем на 30%, а в фонды денежного рынка почти на 45%. Вторая тенденция — активное развитие рекомендательных сервисов. Например, востребован сервис на базе искусственного интеллекта, который анализирует рыночные сигналы и дает персональные рекомендации по составлению портфеля. Третье — растет интерес к программам долгосрочных сбережений, которые запустил Минфин. И последнее, люди стали больше думать о налогах. Яркий пример здесь — популярность ИИС третьего типа и использование квазивалютных инструментов для снижения налоговой нагрузки.

Я могу привести несколько конкретных реализованных идей на рынке ценных бумаг в 2025 году. Одно из самых заметных событий — вторичное публичное размещение акций ВТБ, которое прошло в сентябре 2025 года. Цена размещения составляла 67 руб. за акцию, а объем привлечения — почти 84 млрд руб. С момента завершения размещения акций рыночная капитализация ВТБ выросла на 34%. Доля физических лиц в этом размещении превысила 45% по югу России. Многие инвесторы из регионов Северного Кавказа вошли в сделку, ожидая дальнейший рост бизнеса и стабильные финансовые результаты ВТБ.

Второй кейс — квазивалютные облигации «Русагро» с привязкой к юаню, выпущенные в июне 2025 года. Купон 11% годовых, трехлетний срок, индексация к курсу юаня. Облигации давали защиту от ослабления рубля без открытия валютных счетов. Риски отсутствовали благодаря залогу активов эмитента.

Третий пример — фонд денежного рынка «Ликвидность Плюс». За 2025 год фонд показал доходность 21% при комиссии 0,3%. Инвесторы могли выводить деньги в любой день без потери накопленного дохода.

— В СКФО в этом отношении есть какая-то региональная специфика? Насколько активны местные инвесторы?

— По моим наблюдениям, специфика есть, и она очень заметна. Местные инвесторы традиционно фокусируются на недвижимости, золоте и других реальных активах, таких как земля или коммерческие объекты. По оценкам ЦБ РФ, в структуре сбережений домохозяйств СКФО доля наличной валюты и драгоценных металлов составляет около 28%, тогда как в среднем по России этот показатель равен 19%. При этом я вижу и рост числа активных инвесторов в ценные бумаги. За 2025 год количество физических лиц с брокерскими счетами в СКФО увеличилось на 17%, по данным Минфина. Приведу пример инвестиционного поведения, которое я часто наблюдаю. Состоятельные семьи в Дагестане и на Ставрополье все чаще используют облигации для фиксации дохода, но при этом сохраняют «подушку» в физическом золоте как понятном веками активе. Перспективу региона я вижу в диверсификации через современные формы накопления без отказа от традиционных.

— Как вы оцениваете компетентность современного инвестора и как банк помогает повышать финансовую грамотность?

— Я считаю, что компетентность инвесторов заметно выросла. Знание растет вместе с рынком. Консервативные клиенты все активнее интересуются новыми видами сбережений, например фондами денежного рынка или структурными нотами.

Посмотрим на динамику доли инвестиционных продуктов в общем объеме сбережений. За последние 10 лет по России этот показатель вырос с 7 до 22%, а в СКФО — с 4 до 15%, по данным ЦБ. Финансовая грамотность стала неотъемлемой частью социальной ответственности банка. Я поддерживаю комбинированный подход. Это, с одной стороны, минимальная терпимость к злоупотреблению доверием клиента в соответствии с рекомендациями ЦБ банкам по усилению контроля за мисселингом. С другой — активное развитие знаний клиентов. С этой целью, например, создана программа для начинающих инвесторов, ЦБ организует онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников. Третий элемент, который я считаю важным, это внедрение цифровых подборщиков на основе искусственного интеллекта. Они предлагают оптимальный портфель с учетом рискпрофиля и расширяют понимание доступных инструментов.

— Как меняется в последние годы портрет инвестора в СКФО? Можно ли говорить об увеличении доли молодых или начинающих инвесторов? Есть ли особенности в их отношении к инвестициям?

— Портрет инвестора в СКФО меняется, и я это отчетливо вижу. Рост доли инвесторов в регионе очевиден. За 2023–2025 годы количество жителей, имеющих брокерские счета, увеличилось на 40%, по статистике Мосбиржи по региону. Доля молодых, до 35 лет, в общем числе инвесторов по региону пока ниже среднероссийской, около 18% против 25%. Но среди состоятельных клиентов с капиталом более 1 млн руб. доля молодых выше средней, порядка 30%. Я связываю это с высокой деловой активностью на Кавказе, развитием малого бизнеса, IT и туризма.

В качестве особенностей могу выделить выраженную тягу к материальным осязаемым активам, недвижимости, земле, металлам. Также заметен интерес к криптовалютам при настороженном отношении к классическому фондовому рынку. Это связано как с религиозными нормами, неоднозначным отношением к процентному доходу, так и с традиционными ценностями, где предпочтение отдается прямому контролю над активом без посредников.

— Как сформировать оптимальный инвестиционный портфель крупному инвестору? Какие инструменты наиболее ликвидны?

— Я всегда говорю, что каждый кейс крупного инвестора индивидуален. Добавляются внерыночные факторы, планирование наследства, бизнес-риски, долгосрочные цели. Но если говорить именно об инвестиционной части с точки зрения ликвидности и доходности, я выделяю три класса инструментов.

Фонды денежного рынка, например LQDT или SBMM. Они дают доходность на уровне ключевой ставки. В 2025 году средняя доходность таких фондов составила 19–21% годовых. При этом вы можете вывести деньги в любой рабочий день без потери накопленного дохода.

Обычные ОФЗ с постоянным купоном. По моим оценкам, на начало 2026 года эффективная доходность к погашению по ОФЗ средней дюрации составляет 14–16% годовых. Это надежный якорь портфеля с минимальным кредитным риском.

Квазивалютные ОФЗ, например с индексацией к курсу юаня. Их рублевая доходность складывается из купона плюс индексация. В 2025 году такие облигации принесли инвесторам около 10–12% купонного дохода плюс защита от ослабления курса рубля. При ослаблении рубля на 10% итоговая доходность достигала 20–22%. Риски здесь минимальны, так как Минфин гарантирует выплаты.

Также актуальны голубые фишки, акции Сбера, Лукойла, Норильского никеля, Газпрома.

Это наиболее ликвидные инструменты для краткосрочных спекуляций и дивидендной стратегии. Моя аргументация проста. В условиях высокой волатильности ликвидность становится главным преимуществом. Возможность быстро выйти в деньги без дисконта перевешивает потенциально более высокую доходность неликвидных активов.

— А какие стратегии в современных условиях наиболее эффективны для розничных инвесторов?

— По моему мнению, стратегии широкого рынка, например простое владение индексом Мосбиржи, пока не работают. Экономика находится в фазе структурной перестройки. Я рекомендую более понятные подходы. Первое — 60% портфеля в облигациях и фондах денежного рынка. Ориентиры доходности я уже привел. Второе — добавьте золото через обезличенные металлические счета или биржевые ПИФы на золото. Доходность золота в 2025 году составила около 25% в рублях, но я рассматриваю его скорее как страховку. Третье — фонды недвижимости, закрытые паевые инвестиционные фонды. Они дают широкую диверсификацию без привязки к конкретному объекту, например ЗПИФы на коммерческую недвижимость крупных городов, с целевой доходностью 12–15% годовых.

Если инвестор готов к более высокому риску, я советую использовать персональные рекомендации. Есть сервисы, которые отбирают краткосрочные качественные идеи, акции компаний, показывающих рост прибыли вопреки санкциям.

— Какие инструменты, на ваш взгляд, инвесторами недооценены?

— Я считаю, что наиболее недооцененными инструментами сегодня выглядят акции российского рынка. Мультипликаторы P/E и P/B находятся на исторических минимумах, как я уже приводил сравнение с международными аналогами. Но нужно учитывать один нюанс. Для акций требуется длительный горизонт инвестирования.

Могу дать краткое саммари по российскому рынку: дивидендная доходность по отдельным эмитентам достигает 10–15%, но нужен селективный подход. Отрасль, которая находится под давлением, но имеет хорошую перспективу,— это IT и телеком, например МТС или Ростелеком. Импортозамещение и цифровизация экономики создают долгосрочный спрос. Также интересны производители стройматериалов, благодаря жилищному строительству и туристической инфраструктуре на юге.

— Если говорить о бизнесе СКФО, какие сферы и, возможно, регионы наиболее привлекательны для инвестиций и почему?

— Для бизнеса Северного Кавказа я выделяю две наиболее привлекательные сферы: туризм и сельское хозяйство. В туризме это горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии — Архыз и Домбай, Кабардино-Балкарии — Эльбрус, и бальнеологические курорты Ставрополья — Кисловодск и Ессентуки. Перспективы я вижу в создании всесезонных парков, развитии инфраструктуры питания и размещения.

В сельском хозяйстве — это орошаемое земледелие в Ставропольском крае, садоводство в Кабардино-Балкарии, яблоки и груши, а также виноградарство в Дагестане. Эти сферы требуют долгосрочных «длинных» денег. По моему мнению, они могут прийти в форме закрытых паевых инвестиционных фондов или региональных фондов прямых инвестиций. Минфин РФ в 2025 году анонсировал налоговые льготы для ЗПИФ, которые инвестируют в туристическую и сельскохозяйственную инфраструктуру СКФО. Частные инвесторы все чаще рассматривают формат прямых вложений в действующие агропарки или горнолыжные проекты через механизмы государственно-частного партнерства.

— Расскажите о хеджировании рисков.

— Важно создать условия, при которых значимые риски для клиента отсутствуют. Крупные банки не просто хеджируют, а предотвращают риски. Главный инструмент здесь — глубокая диверсификация портфеля как по валюте, так и по ликвидности. При следовании рекомендациям авторитетных экспертов клиент не сталкивается с непредвиденными потерями. По ОФЗ риск дефолта отсутствует, квазивалютные облигации защищают от ослабления курса рубля, а фонды денежного рынка обеспечивают мгновенную ликвидность без риска блокировки. Для крупных клиентов доступны структурные продукты с полной защитой капитала. Например, трехлетний продукт с привязкой к индексу Мосбиржи гарантирует возврат 100% суммы и участие в росте индекса до 70%. Таким образом, я могу гарантировать, что доходность клиента находится в прогнозируемом диапазоне, а риски сведены к нулю.

— Какие еще рекомендации вы можете дать начинающему и опытному инвестору?

— Я дам три главные рекомендации. Не терять интереса к рынку в периоды падений. Всегда смотреть на несколько альтернативных мнений, не ограничиваться одним источником. Помнить о долгосрочных целях. Как говорили в Древнем Риме, паника — плохой советчик. В греческой философии страх называли результатом недостатка знания. Опытный инвестор отличается тем, что принимает решения на основе анализа, а не эмоций. Я советую регулярно пересматривать портфель, но избегать частых спонтанных сделок. Инвестируйте ровно столько, сколько готовы временно отвлечь от текущих расходов без ущерба для качества жизни. И помните, самые большие ошибки совершаются в моменты всеобщего оптимизма или пессимизма.