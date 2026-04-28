Суд в Москве рассмотрит дело рэпера Ганвеста о пропаганде наркотиков

Никулинский районный суд Москвы рассмотрит административное дело рэпера Ганвеста (Руслана Гоминова), которого обвиняют в пропаганде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Ганвест

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Протокол поступил в московский суд 27 апреля. Рэперу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 6.13 КоАП (распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах). «Дата судебного заседания пока не назначена»,— указали в пресс-службе.

Дело против Ганвеста возбудила полиция Санкт-Петербурга в середине февраля. Претензии связаны, в частности, с треками артиста «Никотин», «Бардак», «Ананасовый сироп», «На Рахате», «Кайфули», «Кодинг/шнейне» и «Хулиган». Вскоре после возбуждения дела рэпер заявил, что зацензурирует 25 треков и займется благотворительностью. Он утверждал, что хочет «исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства».