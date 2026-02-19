Ганвест пообещал зацензурировать старые треки после дела о пропаганде наркотиков

Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) зацензурирует 25 треков и займется благотворительностью после возбуждения административного дела о пропаганде наркотиков. Об этом артист сообщил в Telegram-канале.

По словам рэпера, он принял это решение еще в декабре прошлого года. Музыкант заявил, что хочет «исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства».

«Я не поддерживаю употребление наркотиков и не считаю подобную тематику нормой. Если в прошлом какие-то строки могли восприниматься иначе — я это исправляю. Моральную ответственность за свои слова и контент я принимаю»,— написал Ганвест. Он также пообещал сосредоточиться на социальных и благотворительных проектах, чтобы приносить «реальную пользу и работать в позитивной повестке».

17 февраля в отношении артиста возбудили административное дело после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Руслан Гоминов родился в 1992 году в Актау, занимается музыкой с 2008 года. Известность ему принесли песни «Дурман» и «Никотин», вышедшие в 2018 году и попавшие в топ «VK Музыки», а также совместный трек «Ананасовый сироп» с Natan. Осенью 2025 года артист сменил сценический образ и стал использовать слова «шнейне», «пепе», «фа» и «втфа», впоследствии ставшие интернет-мемами.