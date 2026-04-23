Суд Петербурга суд рассмотрит дело рэпера Ганвеста

В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступило административное дело в отношении рэпера Ганвеста (Руслана Гоминова). Его обвиняют в распространении информации о наркотических и психотропных веществах. Соответствующие материалы появились в судебной картотеке, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге суд рассмотрит административное дело в отношении рэпера Ганвеста

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Претензии связаны с рядом треков исполнителя, включая «Никотин», «Бардак», «В неадеквате», «Ананасовый сироп», «На Рахате», «Кайфули», «Кодинг/шнейне» и «Хулиган», которые размещены в открытом доступе на странице артиста в «ВКонтакте».

Документы были зарегистрированы судом 22 апреля, дата первого заседания пока не определена.

Матвей Николаев