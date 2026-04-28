T2 выступит экспертом на Дне молодых предпринимателей в рамках III Кавказского инвестиционного форума

T2, как социально ответственная компания, поддерживает развитие кадрового потенциала страны и инициативы, направленные на профессиональную реализацию молодых специалистов. Компания примет участие в круглом столе «Молодежь Кавказа: энергия новой экономики», где спикеры обсудят механизмы вовлечения перспективных кадров на работу в высокотехнологичные и креативные отрасли экономики Северного Кавказа.

В качестве эксперта на мероприятии выступит директор ставропольского филиала T2 Роман Житник. В ходе дискуссии он расскажет о том, насколько уровень подготовки молодых IT-специалистов сегодня соответствует запросам рынка и какие форматы взаимодействия бизнеса с вузами помогают быстрее адаптировать выпускников к практическим задачам отрасли. Кроме того, представитель Т2 выступит членом жюри в проектно-аналитической сессии «Лаборатория будущего СКФО», где студенты и молодые специалисты будут решать реальные отраслевые задачи в блоке «Цифровой каркас региона».

Круглый стол станет частью деловой программы Кавказского инвестиционного форума – одной из ключевых площадок для обсуждения социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. В 2026 году участники форума рассмотрят перспективы агропромышленного комплекса, туризма, образования, цифровых технологий, промышленности и энергетики. Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:

«Устойчивое развитие телеком-отрасли невозможно без качественной подготовки специалистов, готовых к работе в условиях быстро меняющейся цифровой среды. Сегодня компаниям важно не просто формировать спрос на квалифицированные кадры, а выстраивать системный диалог с образовательной средой, чтобы ребята понимали реальные задачи бизнеса еще на этапе обучения. Северный Кавказ обладает сильным кадровым потенциалом, и одна из общих задач бизнеса и государства – создать условия, при которых этот потенциал сможет реализоваться внутри региона».

