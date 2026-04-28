В аэропорту Сочи зафиксированы задержки рейсов после ночных ограничений

В международном аэропорту Сочи фиксируются задержки рейсов после введения в ночное время временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, связанных с обеспечением безопасности полетов. Об этом сообщили в оперативной информации воздушной гавани.

По данным на 10:30 текущего дня, в аэропорту задерживаются 17 рейсов на вылет и 21 рейс на прилет. В пресс-службе воздушной гавани уточнили «Ъ-Сочи», что значительная часть задержек связана с поздним прибытием воздушных судов в Сочи и последующей корректировкой расписания.

По состоянию на 08:30 мск в аэропорту зафиксированы задержки вылетов продолжительностью более двух часов по 14 рейсам. Несмотря на это, воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме, без ограничений на выполнение основных технологических операций.

Отмечается, что на протяжении дня планируется обслуживание 75 рейсов на прилет и 73 рейсов на вылет. Все процессы в терминале — от регистрации пассажиров до посадки на рейсы — осуществляются в стандартном режиме, без сбоев в наземной инфраструктуре.

Администрация аэропорта подчеркивает, что обстановка в терминале остается спокойной, скоплений пассажиров и нарушений технологических процессов не зафиксировано. При этом возможные изменения расписания могут сохраняться в течение дня в зависимости от прибытия воздушных судов.

Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний, а также внимательно следить за информацией на электронных табло и информационных экранах в терминале. Дополнительно актуальные данные публикуются на официальных ресурсах аэропорта.

Мария Удовик