В Туапсе отменили занятия в школах после ночной атаки БПЛА

В Туапсе после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание, в связи с чем начата эвакуация жителей прилегающих к предприятию жилых домов, а в школах отменили занятия. Об этом сообщили местные власти, уточнив, что меры приняты в целях обеспечения безопасности населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По оперативной информации, к ликвидации пожара привлечены 164 человека и 46 единиц специальной техники. Работы по тушению продолжаются в круглосуточном режиме, с места происшествия в постоянном порядке поступают доклады о развитии ситуации и изменении обстановки. Власти отмечают, что в ближайшее время группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий, будет дополнительно усилена.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что параллельно с работами по тушению организованы мероприятия по эвакуации населения, проживающего в непосредственной близости от промышленного объекта. По его словам, приоритетом является обеспечение безопасности граждан и недопущение рисков для здоровья жителей.

Для размещения эвакуированных подготовлен пункт временного пребывания на базе местной школы №6. В него направляются жители, чьи дома находятся в зоне возможного воздействия чрезвычайной ситуации. Власти подчеркивают необходимость соблюдения гражданами всех поступающих рекомендаций экстренных служб и органов управления.

Решение об эвакуации принято на фоне продолжающегося пожара, возникшего после падения обломков беспилотников самолетного типа в результате ночной атаки. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет, однако ситуация остается под контролем профильных служб.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля силы противовоздушной обороны нейтрализовали 186 беспилотных летательных аппаратов над рядом регионов России, включая Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей. В тот же период в Туапсе произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

В регионе также продолжает действовать режим ограничений на распространение информации, касающейся атак беспилотников и работы систем ПВО и РЭБ, а также сведений о критической инфраструктуре и военных объектах. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность, включая штрафы до 300 тыс. руб.

Мария Удовик