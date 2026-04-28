Ярославский «Локомотив» оштрафован после драки на матче с «Авангардом»

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) решил подвергнуть денежному штрафу ярославский хоккейный клуб «Локомотив», главного тренера команды Боба Хартли и защитника Алексея Береглазова по эпизоду с массовой дракой в матче полуфинала Кубка Гагарина против «Авангарда». Об этом сообщили в КХЛ.

СДК рассматривал момент матча, произошедшей на 26:55. Это была вторая стычка за игру. В ней принимали участие не только находившиеся на льду игроки, но и вышедшие со скамейки. Во время матча судьи отправили в штрафной бокс 13 игроков.

По решению СДК, защитник «Локомотива» Алексей Береглазов подвергнут денежному штрафу по п.1.25. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Первый или второй от одной или обеих команд покидает скамейку игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию). Боб Хартли и сам клуб наказаны за это же.

Аналогичные решения СДК вынес и в отношении омской команды: денежному штрафу за покидание игроком скамейки подвергнуты хоккейный клуб «Авангард», главный тренер Ги Буше, нападающий Кирилл Долженков. Также оштрафован вратарь омичей Никита Серебряков по п.1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к любому лицу).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что во втором матче полуфинала «Авангард» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1. 28 апреля в Омске состоится третья игра серии.

Алла Чижова