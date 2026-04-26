«Локомотив» уступил во втором матче подряд в полуфинале Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл во втором матче подряд в полуфинале Кубка Гагарина. Омский «Авангард» одержал победу со счетом 3:1 и повел в серии 2:0.

Счет был открыт ярославцами в конце первого периода: в равных составах шайбу в ворота соперника забросил защитник Андрей Сергеев. Однако сразу после этого возникла потасовка между игроками двух команд у ворот голкипера «Авангарда» Никиты Серебрякова. В частности, сцепились и повалились на лед нападающий «Локомотива» Георгий Иванов и форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски.

Судьи решили дать удаления всем 10 полевым игрокам, находившимся на льду. Такое произошло впервые в истории КХЛ. Среди ярославцев это автор гола Андрей Сергеев, Рушан Рафиков, Александр Радулов, Георгий Иванов и Егор Сурин. Но и после этого у обеих команд были удаления, период доигрывали в формате 4 на 4, так же начинали вторую 20-минутку.

В начале второго периода ярославцы активно атаковали, соперника спасал голкипер. На 27-й минуте на льду вновь возникли драки. Игра была остановлена примерно на 15 минут, в это время судьи разбирали моменты. Всего было удалено у «Локомотива» шесть человек, в том числе Алексей Береглазов — до конца матча. У соперника — семь, в том числе Кирилл Долженков — до конца игры.

Игра продолжилась в формате 5 на 4, по ходу большинства у «Локомотива» удалили Рихарда Паника. В формате 4 на 4 «Авангард» сравнял: забил нападающий Василий Пономарев. Через минуту уже в большинстве омская команда забила вторую шайбу в ворота «Локомотива»: отличился капитан Дамир Шарипзянов.

В середине третьего периода капитан «Локомотива» Александр Елесин получил 4-минутное удаление за удар головой, через две минуты был удален ярославский защитник Рушан Рафиков. В итоге «железнодорожники» остались втроем и пропустили гол нападающего Эндрю Потуральски. Со счетом 1:3 завершился матч в Ярославле.

Следующий матч состоится 28 апреля в Омске.

Алла Чижова