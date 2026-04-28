В Туапсе после пожара на НПЗ начали эвакуацию жителей соседних домов

В Туапсе после атаки беспилотных летательных аппаратов и последовавшего пожара на нефтеперерабатывающем предприятии началась эвакуация жителей домов, расположенных в непосредственной близости от промышленной площадки. Решение принято в целях обеспечения безопасности населения на фоне продолжающейся ликвидации возгорания, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пожар возник после атаки беспилотников. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и профильные подразделения. В ликвидации последствий задействованы 164 человека и 46 единиц техники. Оперативные службы в постоянном режиме докладывают о развитии обстановки и ходе тушения.

Как сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, для жителей домов, находящихся рядом с объектом, организованы меры по временной эвакуации. Граждан просят сохранять спокойствие и выполнять рекомендации представителей служб, задействованных в обеспечении безопасности.

Для размещения эвакуированных подготовлен пункт временного пребывания на базе школы №6. Там предусмотрены условия для приема жителей, которым необходимо покинуть дома на период проведения аварийно-спасательных мероприятий и работы пожарных подразделений.

По данным властей, группировка сил и средств, работающая на месте происшествия, в ближайшее время будет увеличена. Дополнительные подразделения планируется направить для ускорения ликвидации возгорания и обеспечения безопасности прилегающей территории.

Ситуация находится под контролем оперативных служб. Информация о масштабах повреждений и сроках завершения работ уточняется. Жителям рекомендовано следить за официальными сообщениями муниципальных и региональных властей.

Мария Удовик