Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Черным морем и регионами России сбили 186 беспилотников

За ночь над российскими регионами силы ПВО ликвидировали 186 украинских беспилотников. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прошедшей ночью БПЛА сбивали над Черным и Азовским морями, над Крымом и Краснодарским краем, а также над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областей.

В Новороссийске в ночь с 27 на 28 апреля была объявлена угроза атаки беспилотников. Режим действовал в течение пяти часов, тревога на территории муниципалитета не вводилась.

София Моисеенко

Новости компаний Все