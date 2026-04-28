Над Черным морем и регионами России сбили 186 беспилотников

За ночь над российскими регионами силы ПВО ликвидировали 186 украинских беспилотников. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прошедшей ночью БПЛА сбивали над Черным и Азовским морями, над Крымом и Краснодарским краем, а также над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областей.

В Новороссийске в ночь с 27 на 28 апреля была объявлена угроза атаки беспилотников. Режим действовал в течение пяти часов, тревога на территории муниципалитета не вводилась.

София Моисеенко