В аэропорту Сочи задержаны вылеты 14 рейсов

В аэропорту Сочи на вылет задержаны 14 рейсов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

«Задержаны вылеты (более двух часов) 14 рейсов. До конца дня будет обслужено 75 рейсов на прилет и 73 рейса на вылет»,— говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Причиной задержки являются временные ограничения на прилет и выпуск воздушных судов, которые вводились в ночь на 28 апреля для обеспечения безопасности полетов. На данный момент обстановка в терминале спокойная, все операции, от регистрации до посадки на рейс, выполняются в штатном режиме.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус своего рейса у авиакомпании перед вылетом. Граждан просят внимательно следить за актуальной информацией о вылете на электронных табло, информационных экранах в терминале комплекса, на официальном сайте аэропорта, а также слушать аудиообъявления.

По данным Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов РФ ликвидировали 186 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи, в период с 22:00 27 апреля до 07:00 28 апреля.

Алина Зорина