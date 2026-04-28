В Сочи 28 апреля в акватории морского порта пройдут учебные стрельбы

28 апреля в Сочи в течение дня запланировано проведение учебных стрельб в акватории морского порта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, уточнив временной интервал проведения мероприятий — с 09:00 до 22:10.

Перед началом учений предусмотрено голосовое оповещение населения. Жителей и гостей курорта попросили сохранять спокойствие и учитывать информацию при планировании передвижения в районе порта и прилегающей акватории.

Как отмечается в официальном сообщении, проведение подобных мероприятий связано с отработкой действий силовых структур и направлено на обеспечение безопасности. Учебные стрельбы являются частью плановой подготовки и проводятся в рамках предусмотренных регламентов.

Морской порт Сочи считается одним из ключевых инфраструктурных объектов курорта. Район порта традиционно отличается высокой активностью как со стороны пассажирского транспорта, так и прогулочного флота, поэтому информирование населения о проведении учений осуществляется заблаговременно.

Сообщение о стрельбах опубликовано на фоне усиленного внимания к вопросам безопасности в южных регионах страны. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 28 апреля силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов над рядом территорий, включая Краснодарский край, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

По официальным данным, в период с 22:00 27 апреля до 07:00 28 апреля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 186 беспилотников самолетного типа. Воздушные цели фиксировались над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

На фоне ночных событий временные ограничения вводились на работу аэропортов Краснодара, Сочи и Геленджика. Позднее меры были сняты, после чего воздушные гавани вернулись к штатному режиму работы.

Также ранее сообщалось о возгорании на промышленном объекте в Туапсе после падения обломков беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет, а к ликвидации последствий были привлечены силы экстренных служб.

Власти Краснодарского края ранее напоминали о действующих ограничениях на съемку и распространение информации, касающейся атак беспилотников, работы систем ПВО и объектов критической инфраструктуры.

Мария Удовик