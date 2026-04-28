В Туапсе после атаки БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Туапсе после падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. О происшествии сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Для ликвидации пожара на объекте задействованы 122 человека и 39 единиц техники. В тушении участвуют подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, а также другие профильные службы. Работы ведутся в оперативном режиме.

Это уже не первый подобный инцидент в Туапсе за последние недели. Ранее, в ночь на 20 апреля, город также подвергся атаке беспилотников. Тогда возгорание произошло в морском порту. Ликвидация пожара заняла несколько дней и завершилась только 24 апреля.

Еще одна атака была зафиксирована в ночь на 16 апреля. В тот период беспилотники нанесли удар по территории морского терминала, где также возник пожар. Его последствия удалось устранить 19 апреля.

После серии возгораний и последовавших сильных осадков часть нефтепродуктов с территории терминала попала в реку Туапсе, а затем в акваторию Черного моря. Для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения были организованы аварийно-восстановительные работы.

На участке русла реки ниже по течению специалисты развернули систему сбора нефтепродуктов. Одновременно очистка проводилась на прибрежной полосе и в морской акватории. По данным на утро 27 апреля, с трех участков проведения работ собрано 4,2 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси.

В настоящее время экстренные службы продолжают тушение пожара на территории НПЗ, а также мониторинг обстановки в городе и на прилегающих промышленных объектах. Дополнительная информация о масштабах возгорания и последствиях происшествия уточняется.

На фоне повторяющихся инцидентов в Туапсе сохраняется повышенное внимание к вопросам промышленной и экологической безопасности. Региональные службы продолжают контроль за состоянием окружающей среды и ходом аварийно-восстановительных мероприятий.

Мария Удовик