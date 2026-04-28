В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика отменили ночные ограничения

В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные в ночь на 28 апреля. Об этом сообщили в Росавиации, уточнив, что меры носили превентивный характер и были связаны с обеспечением безопасности полетов.

По информации федерального ведомства, после оценки текущей обстановки работа воздушных гаваней была восстановлена в штатном режиме. Аэропорты вновь осуществляют обслуживание рейсов в рамках действующего расписания с учетом ранее установленных временных регламентов.

Согласно действующим извещениям, аэропорт Краснодара принимает и отправляет воздушные суда с 09:00 до 23:00. Для аэропорта Геленджика установлен режим работы с 08:30 до 20:00. Аэропорт Сочи продолжает функционировать в стандартном режиме международного авиаузла, обеспечивая внутренние и зарубежные перевозки.

Пассажирам рекомендовано внимательно отслеживать актуальную информацию о времени вылета и прилета рейсов. Перевозчики информируют клиентов обо всех изменениях по контактным данным, указанным при бронировании билетов. Кроме того, актуальные сведения транслируются через аудиообъявления в терминалах аэропортов.

Утром 28 апреля в Краснодарском крае также была отменена ранее объявленная угроза беспилотной опасности. После этого профильные службы продолжили работу в обычном режиме, а ограничения, затронувшие деятельность транспортной инфраструктуры, были последовательно сняты.

В ночь на 28 апреля беспилотные летательные аппараты атаковали Туапсе. В результате падения обломков произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия. По официальным данным, пострадавших нет.

Для ликвидации последствий пожара были привлечены силы экстренных служб. В тушении задействовали 122 человека и 39 единиц техники. Специалисты оперативно приступили к локализации возгорания и обеспечению безопасности на прилегающей территории.

Мария Удовик