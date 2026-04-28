В Туапсе двоих пострадавших после атак беспилотников выписали из больницы

В Туапсе двоих пострадавших в результате атак выписали из медицинского учреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края и данные регионального министерства здравоохранения. По последней информации, в больнице Туапсе продолжает находиться один пациент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одновременно в лечебных учреждениях Краснодара продолжают находиться еще четыре человека, получившие травмы в результате предыдущих происшествий. По данным краевого оперштаба, двое пациентов прибыли из Новороссийска, еще двое — из Крымского района. Все они проходят необходимое лечение и восстановление.

Серия инцидентов на территории Краснодарского края произошла в течение апреля. В ночь на 6 апреля атака была зафиксирована в Новороссийске. Тогда пострадали шесть человек, всех доставили в медицинские учреждения. Двое несовершеннолетних пациентов находились в тяжелом состоянии и были переведены на лечение в Краснодар.

Позднее, в ночь на 9 апреля, новые происшествия произошли на территории Крымского района. По официальным данным, обломки беспилотного аппарата упали в районе нефтебазы, в результате чего пострадали три человека. Им также была оказана необходимая медицинская помощь.

В ночь на 16 апреля массированной атаке подверглись прибрежные города Краснодарского края, включая Туапсе. В результате происшествия в городе погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка. По информации властей, останки ребенка до настоящего времени не обнаружены под завалами разрушенного дома. Еще двое пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Новая атака на Туапсе произошла в ночь на 20 апреля. Тогда, по официальным данным, один человек погиб, еще один получил ранения и был госпитализирован.

Мария Удовик