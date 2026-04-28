В Туапсе открыли волонтерский штаб для ликвидации последствий атак

В Туапсе начал работу координационный волонтерский штаб «Мы вместе», созданный для организации помощи жителям и координации добровольцев, участвующих в ликвидации последствий атак. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.

Центр развернут на базе муниципального молодежного центра города и стал единой площадкой взаимодействия для жителей, общественных организаций, инициативных групп и волонтеров. Решение о его создании было принято в ходе оперативного совещания в администрации Туапсинского муниципального округа.

Основной задачей штаба названа системная координация работ по устранению последствий происшествий, в том числе связанных с попаданием нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Штаб принимает обращения граждан, распределяет заявки и направляет ресурсы на участки, где помощь требуется в первоочередном порядке.

По информации организаторов, движение «Мы вместе» в Краснодарском крае направило в Туапсе первую партию гуманитарной помощи для добровольцев. В состав поставки вошли маски-респираторы, резиновые сапоги, мешки, а также средства химической защиты, необходимые при проведении очистных и восстановительных работ.

Как отметил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, в ликвидации последствий уже участвуют местные жители, сотрудники администрации, спасательные подразделения и аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС». После запуска штаба планируется привлечь добровольцев и из других муниципалитетов региона.

По его словам, создание единой координационной площадки позволит выстроить работу более эффективно. Жители смогут получать адресную поддержку, а волонтеры — необходимый инвентарь, сопровождение и четкое распределение задач.

Ситуация на побережье, по данным профильных служб, находится под контролем. В работах задействованы подразделения МЧС, спасатели и сотрудники аккредитованных организаций. Основные разливы нефтепродуктов локализованы, продолжается постоянный мониторинг состояния береговой линии и акватории.

По информации краевого оперативного штаба, к настоящему времени собрано более 4 тыс. кубометров загрязненного грунта. Работы ведутся ниже по течению реки Туапсе, а также в акватории и на побережье Черного моря.

Мария Удовик