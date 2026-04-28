Над Кубанью, Черным и Азовским морями ночью сбили беспилотники

В ночь на 28 апреля силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов над южными регионами России, включая Краснодарский край, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, в период с 22:00 27 апреля до 07:00 28 апреля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 186 беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы в нескольких субъектах страны.

Согласно официальным данным, беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

На фоне ночных событий в Краснодарском крае временно вводились ограничения на работу ряда аэропортов. Росавиация ограничила прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика. Утром 28 апреля после оценки обстановки меры были отменены, а воздушные гавани вернулись к штатному режиму работы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля беспилотники атаковали Туапсе. В результате падения обломков произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия. По официальной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Для ликвидации последствий возгорания были оперативно привлечены силы экстренных служб. В тушении пожара задействовали 122 человека и 39 единиц техники. Специалисты продолжили работу по локализации и устранению последствий происшествия.

Власти Краснодарского края ранее напомнили о действующем запрете на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о местонахождении военных объектов, потенциально опасной и критически важной инфраструктуры.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафных санкций, согласно ранее опубликованным данным, достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик