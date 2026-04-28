На Ставрополье в 1 квартале продажи препаратов от ожирения выросли в 2,5 раза

Жители Ставропольского края резко увеличили спрос на препараты против ожирения. В первом квартале 2026 года аптеки продали 57,2 тыс. упаковок этих лекарств — на 149% больше, чем за такой же период 2025 года. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Объем продаж в деньгах подскочил на 222% и достиг 364 млн руб. Лидером рынка стала «Тирзетта» с долей 32,6%. За ней следуют «Семавик» (19%), «Велгия» (17,6%), «Седжаро» (10,8%) и «Квинсента» (5,5%). Средняя цена упаковки выросла на 29% — до 6,4 тыс. руб.

Минздрав края зафиксировал рост пациентов с ожирением старше 18 лет: 50,9 тыс. человек в первом квартале 2026 года против 44,3 тыс. годом ранее, на 15% больше. За весь 2025 год показатель составил 45,8 тыс. пациентов, а в 2024-м — 44,4 тыс. Ведомство связывает 30-летний тренд с культурными сдвигами и экологией. Генетика определяет 40–70% индекса массы тела, но внешние факторы — высококалорийная еда, сидячий образ жизни, стресс и сбои в питании — чаще запускают болезнь.

Ожирение выступает самостоятельной болезнью или синдромом при других недугах. Оно провоцирует диабет 2-го типа, проблемы с сердцем и онкологию, подчеркивают в минздраве. В январе–феврале 2026 года ставропольцы потратили 86,3 млн руб. на семаглутид — в 2,1 раза больше, чем 42,4 млн руб. год назад. Продажи упаковок выросли на 114%, до 16,3 тыс.

Эксперты DSM Group отмечают off-label использование: препараты вроде семаглутида берут не только диабетики, но и пациенты с ожирением ради похудения. Ранее в январе–феврале аптеки края реализовали лекарств от ожирения на 185 млн руб. (+173% к 2025 году, 67,8 млн руб.), а упаковок — 26,3 тыс. (+112% к 13,8 тыс.).

Станислав Маслаков