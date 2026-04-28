Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 186 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов РФ ликвидировали 186 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи, в период с 22:00 27 апреля до 07:00 28 апреля. Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным Минобороны, в период с 10:00 до 22:00 27 апреля, над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 30 беспилотников. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Кроме того, как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет. По данным на 05:23, в тушении возгорания задействованы 122 специалиста и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Алина Зорина