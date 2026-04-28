Над Крымом и другими регионами РФ сбили 30 БПЛА

Над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 30 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 10:00 до 22:00 27 апреля. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

«Ъ-Кубань» писал, что над территорией Севастополя ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов. По данным спасательной службы, в районе Любимовки средствами РЭБ был посажен БПЛА на дорогу рядом с остановкой. Пострадавших в ходе случившегося нет. В районе улицы Софьи Перовской обломки беспилотника упали на дорогу.

Алина Зорина