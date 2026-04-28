В девяти крупнейших городах Дагестана восстановили подачу воды после паводка

В девяти городах Дагестана — Махачкале, Каспийске, Избербаше, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Дербенте, Кизляре, ЮжноСухокумске и Хасавюрте — полностью наладили подачу воды после ликвидации последствий весеннего паводка 2026 года. Об этом сообщила прессслужба правительства республики в своем Telegramканале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Причина массовых сбоев водоснабжения — вторая волна наводнения, которая обрушилась на Дагестан 4–5 апреля 2026 года после серийных ливней и резкого подъема воды в реках. По данным МЧС и региональных источников, подтопленными остались сотни домов и приусадебных участков, смыты участки дорог и инфраструктуры, в том числе объекты водозаборов и водопроводных сетей. Власти Дагестана сразу ввели режим ЧС и запустили масштабную операцию по восстановлению жизнеобеспечения.

В Хасавюрте, где основной городской водозабор «Акташ» оказался под ударом, подводящее русло и ведущий вал для забора воды были частично смыты потоком. Инженеры и коммунальные службы восстановили ведущий вал и перепроектировали подводящий канал к водозабору, что позволило возобновить забор и подачу воды в городской водопровод. В Хасавюртовском районе в селах Кадыротар, Тутлар и Целитли три скважины прошли процедуру гиперхлорирования, провели дезинфекцию школы, ФАПов и амбулатории, а для жителей села Новосельское установили 2тонные и 10тонные емкости с питьевой водой. В пунктах временного размещения и на раздаточных пунктах воду получают все нуждающиеся, при этом в районе продолжается расчистка территории от ила.

По данным властей, в районе осмотрели порядка 19 тыс. домов, из которых не менее 7 тыс. признаны поврежденными. В районе уже завершили плановую дезинфекцию, за исключением части села Адильотар, где сначала планируют очистить территорию от ила, а затем провести полную санитарную обработку. В Карабудахкентском районе после вспышки кишечной инфекции в системе водоснабжения заключили договор с ООО «Дезинфикционист» на очистку 25 резервуаров с водой, а также мусорных контейнеров и бункеров по всему району. Организация планирует выполнить около 80% работ к концу апреля.

В Дахадаевском районе серьезно поврежденным оказался основной водопровод в селе Уркарах. Сейчас подачу воды организовали из резервуаров объемом по 600 куб. м, задействовано 12 единиц техники для подвоза и перекачки воды. В Сергокалинском районе коммунальщики отремонтировали два водопровода, еще на двух объектах восстановительные работы продолжаются.

Региональные и федеральные власти связывают сложности с водоснабжением и последующую мобилизацию ресурсов с более широкой картиной последствий паводка. За несколько недель в республике принято свыше 233,9 тыс. заявлений на социальные выплаты от пострадавших. По данным на 27 апреля, в Дагестане нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков, энерго и газоснабжение полностью восстановлены. В 13 пунктах временного размещения находятся 561 человек, в том числе 167 детей.

Станислав Маслаков