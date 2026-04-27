Над Севастополем сбили 11 БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Военные Севастополя продолжают отражать атаку ВСУ, в городе работают ПВО и мобильные огневые группы. По данным спасательной службы, в районе Любимовки средствами РЭБ был посажен БПЛА на дорогу рядом с остановкой. Пострадавших в ходе случившегося нет. В районе улицы Софьи Перовской обломки беспилотника упали на дорогу.

«По предварительной информации, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — подчеркнул Михаил Развожаев.

«Ъ-Кубань» писал, что над Севастополем ликвидировали три воздушные цели в небе. Согласно предварительной информации, они были сбиты в районе Омеги и мыса Херсонес над акваторией моря. Вечером 27 апреля на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города просят не паниковать.

Алина Зорина