Жителя Мостовского района осудили за ложное сообщение о планируемом поджоге

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Мостовского района. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся поджоге) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Судом установлено, что в январе 2025 года осужденный позвонил в дежурную часть отдела полиции Мостовского района Краснодарского края и сообщил ложные сведения о якобы готовящемся взрыве в одном из заведений общественного питания. Экстренные службы были незамедлительно направлены на место, однако угроза в ходе проверки не подтвердилась.

Кроме того, суд установил, что ранее этот же мужчина готовил поджог здания местной администрации, но не смог довести задуманное до конца по не зависящим от него причинам. Расследование по делу проводило УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. При этом первые три года срока осужденный проведет в тюрьме.

Алина Зорина