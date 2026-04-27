Над Севастополем сбили три воздушные цели
Над Севастополем ликвидировали три воздушные цели в небе. Об этом сообщил глава муниципального образования Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, военные отражают атаку ВСУ, в городе работают ПВО и мобильные огневые группы. Согласно предварительной информации, воздушные цели сбиты в районе Омеги и мыса Херсонес над акваторией моря.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— подчеркнул Михаил Развожаев.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вечером 27 апреля на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города просят действовать уверенно и без паники, а также позаботиться о своей безопасности. Необходимо отойти от окон и укрыться в помещении со сплошными стенами.