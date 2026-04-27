Председатель ЗСК заслушал обращение президента в рамках Совета законодателей РФ

Президент России Владимир Путин выступил перед участниками Совета законодателей РФ в рамках основного дня его работы в Санкт-Петербурге. Встреча прошла в Думском зале Таврического дворца с участием членов Совета Федерации и Госдумы, а также руководителей региональных парламентов, включая председателя заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

Глава государства поздравил собравшихся с Днем российского парламентаризма, отметив значимость исторического опыта первых российских парламентариев и их вклад в развитие страны. Он также поблагодарил региональные законодательные органы за участие в достижении национальных целей и подчеркнул их роль в укреплении государственной системы.

По словам президента, российская политическая система продемонстрировала устойчивость и способность оперативно реагировать на внешние вызовы, в том числе за счет принятия необходимых законодательных решений. Владимир Путин указал на важность консолидации общества и эффективности работы всех уровней власти.

В числе приоритетных направлений он обозначил необходимость выработки сбалансированного регулирования в сфере искусственного интеллекта, расширения социальных гарантий участникам специальной военной операции, обеспечения экономического роста и законодательного сопровождения национальных проектов. Отдельно была отмечена необходимость проведения избирательных кампаний в строгом соответствии с законодательством.

Комментируя итоги встречи, Юрий Бурлачко назвал выступление президента ориентиром для дальнейшей работы законодателей. По его словам, ключевым остается формирование гибкой и современной законодательной системы, способной не только отвечать на текущие вызовы, но и задавать долгосрочные ориентиры развития, избегая избыточных ограничений, сдерживающих экономическую и социальную динамику.

