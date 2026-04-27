Имущество экс-председателя правительства РСО обращено в доход государства

По иску регионального прокурора недвижимое имущество бывшего заместителя председателя правительства Республики Северная Осетия – Алания Ларисы Тугановой стоимостью более 30 млн руб. обращено в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, имущество госпожа Туганова приобрела на неподтвержденные доходы.

«В результате проверки прокуратура установила факт приобретения в собственность близкого родственника трех жилых помещений в Москве, стоимостью более 30 млн рублей. При этом законность полученных доходов не подтверждена»,— отметили в ведомстве.

На основании этого прокуратура направила иск об обращении указанного имущества в доход РФ. Иск удовлетворен, решение суда исполнено.

Наталья Белоштейн