Еще один человек погиб в Самаре из-за упавшего от непогоды дерева

Мужчина погиб из-за упавшего дерева на проспекте Карла Маркса в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Это второй подобный случай за день.

В ведомстве уточнили, что дерево упало на тротуар. Прокуратура Кировского района проверяет, как соблюдалось законодательство о благоустройстве. После ведомство примет меры реагирования. СКР по Самарской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые стали причиной смерти человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Сегодня в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра до 25 – 28 м/c. Как писал «Ъ-Волга», в Самаре дерево упало на детей, один из них погиб. По данным СМИ, жертвой стала 13-летняя школьница. По подсчетам МЧС, из-за непогоды в России пострадал 31 человек, в том числе четыре ребенка.