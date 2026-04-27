Еще один человек погиб в Самаре из-за упавшего от непогоды дерева

Мужчина погиб из-за упавшего дерева на проспекте Карла Маркса в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Это второй подобный случай за день.

В ведомстве уточнили, что дерево упало на тротуар. Прокуратура Кировского района проверяет, как соблюдалось законодательство о благоустройстве. После ведомство примет меры реагирования. СКР по Самарской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые стали причиной смерти человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Сегодня в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра до 25 – 28 м/c. Как писал «Ъ-Волга», в Самаре дерево упало на детей, один из них погиб. По данным СМИ, жертвой стала 13-летняя школьница. По подсчетам МЧС, из-за непогоды в России пострадал 31 человек, в том числе четыре ребенка.

Фотогалерея

В Москве выпал апрельский снег

Высота снежного покрова в Москве к утру достигла 12 см

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Снегопад побил рекорд 27 апреля 1971 года: тогда в столице выпало 10 см осадков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Упавшие ограждения на Старом Арбате в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Из-за непогоды на трассе Луховицы — Зарайск произошла смертельная авария — двое погибли, массовое ДТП также случилось на Ярославском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

За последние сутки выпала половина месячной нормы осадков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сервисы приостановили прокат самокатов и велосипедов, каршеринг ограничил доступ к автомобилям на летней резине

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Городские службы перешли на усиленный режим работы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье 27 апреля ветер может достигать 25 м/с

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 50 деревьев упало в разных районах Москвы. Парки города приостановили работу

Фото: Коммерсантъ / Александр Шпаковский  /  купить фото

Электричество пропало в Чехове, Раменском, Ступино, Домодедово, Балашихе, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Дубне и Ногинске — из-за повреждения линий электропередач

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

По данным центра погоды «Фобос», снегопад прекратится только в среду, тогда же растает образовавшийся покров

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Из-за видимости менее 1000 м в аэропорту «Внуково» задержали десятки рейсов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Приостановлено движение поездов Савеловского и Казанского направлений. Поезда, следующие до Павелецкого вокзала, отстают от графика до 2,5 часов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Движение между станциями «Партизанская» и «Щелковская» приостановили из-за падения дерева на пути

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В последний раз в столичном регионе снег выпадал 9 апреля — тогда высота покрова достигла 5 см

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Потепление до +15 градусов и выше начнется в регионе после 1 мая

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Памятник маршалу Георгию Жукову

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник коммунальной службы города во время уборки снега

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Курьеры доставляют заказы несмотря на непогоду

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль, пострадавший от падения дерева

Фото: Коммерсантъ / Александр Малахов  /  купить фото

Предупреждение об обильных осадках в столице действует до 23:00 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

