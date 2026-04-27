Родители могут не отправлять детей в школу при атаке БПЛА в Новороссийске

Родители и законные представители могут самостоятельно принимать решение о посещении детьми школ в случае объявления угрозы атаки беспилотников в Новороссийске. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в городском управлении образования.

По данным управления образования Новороссийска, родители имеют право оставить ребенка дома при объявлении угрозы атаки БПЛА, ракетной опасности, а также без подтвержденного сигнала тревоги. Законные представители школьников обязаны сообщить об этом в специально созданные группы класса.

Начальник управления образования города также заявила, что во всех образовательных организациях Новороссийска есть помещения для укрытия детей и учебного персонала. При угрозе атаки беспилотников все лица, находящиеся на территории учебной организации, занимают места в укрытиях. В детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования выполняется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности учащихся, в том числе в период объявления атак БПЛА.

«Разработаны и утверждены соответствующие инструкции по порядку действий учащихся, воспитанников, персонала и посетителей при угрозе террористической опасности, в том числе с применением БПЛА. Ежемесячно проводятся тренировки, на которых отрабатываются различные алгоритмы действий при возникновении террористической опасности»,— прокомментировали в управлении образования.

22 апреля образовательные учреждения Новороссийска приняли участие во Всероссийских учениях по антитеррористической безопасности. В ходе учений отрабатывались алгоритмы действий и на случай объявления тревоги по БПЛА.

Кристина Мельникова