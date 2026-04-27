Житель Северского района осужден на 12,5 лет за поджог релейного шкафа

Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении жителя Северского района Даниила Хихняка. Он признан виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно приговору, в декабре 2024 года Хихняк откликнулся на предложение быстро заработать 20 тыс. руб. С помощью воспламеняющейся жидкости и зажигалки он поджег железнодорожный релейный шкаф. Процесс поджога и его итог фигурант зафиксировал на видео.

Подсудимый осознавал, что совершает преступление, но не понимал, что уничтожение объекта транспортной инфраструктуры может вызвать сбои в работе средств сигнализации, централизации и блокировки. Это, в свою очередь, могло привести к сходу поездов с рельсов, их столкновению и другим авариям на железной дороге.

Во время поджога Хихняк получил сильные ожоги. За это ему обещали выплатить больше, однако обещанного перевода он не получил.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет 6 месяцев. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Алина Зорина