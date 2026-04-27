Бывшего ставропольского конкурсного управляющего заподозрили в присвоении денег фирмы-банкрота

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о присвоении средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывшего конкурского управляющего коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, подозреваемая с мая 2021 года по сентябрь 2024 года подозреваемая, будучи конкурсным управляющим обанкротившейся коммерческой организации, осуществляла полномочия руководителя компании. «В целях хищения имущества, фигурантка заключила договоры-заявки с подконтрольной ей коммерческой организацией на предоставление юридических и бухгалтерских услуг, оказание которых входили в ее должностные обязанности конкурсного управляющего»,— говорится в сообщении. В результате, полагает следствие, подозреваемая присвоила вверенные ей 1,2 млн руб. и распорядилась ими по своему усмотрению.

Наталья Шинкарева