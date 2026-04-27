Турпоток в Абинский район вырос на 19% в 2025 году

В 2025 году Абинский район Краснодарского края посетили 69,1 тыс. туристов и экскурсантов. Это на 19% больше, чем в 2024 году, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации Абинского района.

По информации ведомства, гостей принимают 12 гостиниц и 12 баз отдыха. Основная часть средств размещения расположена в Абинске, а также в поселке Ахтырском и станице Холмской. Базы отдыха находятся в станицах Шапсугской, Холмской и хуторе Покровском. Все коллективные средства размещения включены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. В Абинском районе есть база отдыха категории «две звезды» и трехзвездочная гостиница, а также средства размещения с плавательными бассейнам, в том числе крытым с подогревом.

«Практически третья часть Абинского района покрыта густыми лесами. Путь до моря через Кабардинский перевал составляет всего 26 км — это однодневный переход. Горы и перевалы относительно невысокие (наивысшая точка — вершина 921). Близость горных массивов, их доступность и практически круглогодичная возможность путешествий — наверное, это и привлекает туристов в Абинский район. В абинских предгорьях насчитывается 19 горных хребтов (Грузинка, Дерби, Коцехур, Папайский и другие), более 80 горных вершин (в том числе Абин, Шизе, Лысая) и 16 перевалов. Продолжительность теплого периода достигает 9–10 месяцев»,— рассказали в пресс-службе администрации Абинского района.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году турпоток в Северский район вырос на 6,4% в сравнении с 2024 годом, в Апшеронский район — на 23%, Лабинский район — на 7%, Мостовский район — на 14,7%.

Маргарита Синкевич