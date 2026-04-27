Суд обязал завод «Феникс» в Тутаеве обновить оборудование по очистке выбросов

Тутаевский городской суд удовлетворил иск министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области и обязал ООО «Феникс» модернизировать систему очистки промышленных выбросов. Об этом сообщили в правительстве области.

В правительстве области рассказали, что решение суда обязывает предприятие ввести в эксплуатацию новое газовоздухоочистное оборудование, которое работает по современной технологии «мокрой» очистки: загрязненный воздух проходит через слои орошаемой реагентом насадки и очищается от вредных паров. Как подчеркнули в областном правительстве, это обеспечит высокоэффективную очистку атмосферного воздуха от загрязняющих веществ, образующихся в результате деятельности литейного цеха. Срок исполнения решения суда — 2 ноября 2026 года.

«Если оборудование не обновить, завод продолжит выбрасывать в атмосферу загрязняющие вещества сверх допустимых норм. В случае невыполнения судебного решения предприятию грозят прекращение деятельности и уголовная ответственность»,— прокомментировал заместитель министра лесного хозяйства и природопользования Дмитрий Бобриков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что местные жители более года жаловались на резкий запах. Инспекторы министерства, специалисты Центра охраны окружающей среды и представители прокуратуры неоднократно фиксировали нарушения со стороны ООО «Феникс» в части загрязнения атмосферного воздуха. Суд дважды в 2024-2025 годах приостанавливал работу литейного цеха из-за нарушений правил охраны атмосферного воздуха.

Предприятие производит изделия из высокохромистого чугуна и стали для различных отраслей промышленности. По данным сервиса «Руспрофайл», среднесписочная численность сотрудников в 2024 году составляла 81 человек. Учредителем и директором является Рашид Галимов, выручка предприятия в 2025 году составила 292 млн руб.

Алла Чижова