Кадровый резерв регионов СКФО составил 693 тысячи человек

СКФО стал одним из самых напряженных макрорегионов России по ситуации на рынке труда: по итогам 2025 года здесь насчитывалось 693 тыс. человек в кадровом резерве, а его доля достигла 15% к числу занятых, следует из исследования FinExpertiza.

Эксперты оценивают это как важный сигнал не столько о безработице, сколько о дефиците формализованных рабочих мест и о высокой доле скрытой занятости в округе.

Наиболее высокий показатель в округе зафиксировали в Ингушетии, где кадровый резерв составил 35% к числу занятых. В Дагестане он достиг 25,3%, в Северной Осетии — 18,8%, в Карачаево-Черкесии — 12,7%, в Кабардино-Балкарии — 7,2%, в Ставропольском крае — 6,9%. По данным FinExpertiza, на одну вакансию, размещенную через службы занятости, в Ингушетии приходилось 282 потенциальных соискателя, в Дагестане — 111, в Северной Осетии — 43, в Карачаево-Черкесии — 7, в Кабардино-Балкарии — 4,7, в Ставропольском крае — 4.

В целом по России кадровый резерв в 2025 году сократился до 4,4 млн человек против 4,8 млн годом ранее, а его доля в занятости снизилась до 5,9% с 6,5% в 2024 году. FinExpertiza указывает, что за пять лет этот показатель упал с 7 млн до 4,4 млн человек, что говорит о последовательном сокращении доступного трудового ресурса. В компании отмечают, что кадровый резерв включает не только официально безработных, но и граждан, которые хотели бы работать, однако по личным причинам не готовы выйти на рынок труда, а часть из них может быть занята в неформальном секторе — в малом бизнесе, семейном хозяйстве или на сезонных работах.

Для СКФО такая статистика означает сохранение структурного дисбаланса: предложение рабочей силы здесь по-прежнему существенно превышает число качественных вакансий, а рынок труда остается раздробленным и зависимым от неформальной занятости. На этом фоне округ остается одной из ключевых зон, где бизнес и власти вынуждены решать одновременно две задачи — создавать новые рабочие места и выводить занятость из тени.

