Замглавы Абинского района оштрафовали за утечку данных об участниках СВО

В Краснодарском крае суд оштрафовал заместителя главы администрации Абинского района на 100 тыс. руб. за трансграничную передачу персональных данных участников СВО и членов их семей без уведомления Роскомнадзора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Мировой судья судебного участка №113 Абинского района вынес постановление в отношении заместителя главы администрации Абинского района. Чиновницу признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Согласно материалам дела, администрация Абинского района является оператором персональных данных. Она обрабатывает данные интернет-ресурса, в исходном коде страниц которого используется платформа, принадлежащая иностранной компании из США. Такая деятельность квалифицируется как трансграничная передача персональных данных на территорию Соединенных Штатов Америки.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, в условиях проведения специальной военной операции это представляет собой угрозу безопасности РФ, поскольку на указанной платформе размещались сведения об участниках СВО и членах их семей. При этом администрация не направляла в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уведомление о трансграничной передаче персональных данных. Ответственной за это направление была назначена заместитель главы администрации Абинского района.

В ходе рассмотрения дела суд не получил доказательств того, что должностное лицо приняло все зависящие от него меры для предотвращения правонарушения и соблюдения требований законодательства. За совершенное административное правонарушение суд назначил наказание в виде административного штрафа.

Алина Зорина