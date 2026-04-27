Лидер «Хезболлы» отверг прямые переговоры с Израилем

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Наим Касем отверг возможность проведения прямых переговоров с Израилем, передает The Times of Israel.

«(Подобные) действия не принесут пользы ни Ливану, ни им самим»,— сказал господин Касем. По его словам, «Хезболла» продолжит сопротивление «ради Ливана и его народа».

17 апреля Израиль и Ливан заключили 10-дневное перемирие. 24 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны продлили перемирие на три недели. После этого стороны обменялись ударами.