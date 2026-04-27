У убитого экс-мэра Самары похитили 2 млн рублей

Стоимость похищенного имущества убитых бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи превысила два млн рублей. В настоящее время расследование преступления завершено. Обвиняемыми по делу являются Екатерина Тархова, Дмитрий и Светлана Метревели, а также Таисия Киселева. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого обвиняемым вменяется убийство двух лиц с особой жестокостью (п. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), надругательство над телами умерших (ст. 244 УК РФ), десять эпизодов тайного хищения имущества (ст. 158 УК РФ), три эпизода мошенничества (ст. 159 УК РФ), умышленное уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ), похищение документов (ст. 325 УК РФ) и три эпизода подделки документов (ст. 327 УК РФ).

Супруги Тарховы перестали выходить на связь в конце 2024 года. В феврале 2025-го было возбуждено уголовное дело об убийстве, и в преступлении заподозрили внучку Виктора и Натальи Тарховых Екатерину, на иждивении у которых она находилась.

Девушку задержали, затем арестовали. Около месяца Екатерина Тархова отказывалась давать показания. В это время силовики обнаружили в квартире бывшего мэра следы крови и частицы кровеносных сосудов потерпевших: оказалось, что после исчезновения жилье Виктора и Натальи Тарховых обработали химическими веществами. Также выяснилось, что часть имущества жертв преступления, включая иномарку Toyota Rav 4, пропала вместе с документами.

В итоге Екатерина Тархова дала признательные показания. Она рассказала, что вместе с соучастником Дмитрием Метревели отравила бабушку и дедушку, заморозила их тела с помощью жидкого азота, а останки измельчила и разбросала по мусорным контейнерам в Самаре. Преступный план обвиняемым помогла разработать Светлана Метревели.

После убийства обвиняемая распродавала имущество погибших, включая иномарку бабушки.

Дмитрий и Светлана Метревели находятся за границей и объявлены в международный розыск. Помощь в мошенничестве с продажей автомобиля, как установило следствие, Тарховой оказывала 78-летняя Таисия Киселева — мать Светланы и бабушка Дмитрия. Киселева, ранее судимая за убийство мужа, была задержана в июне 2025 года в аэропорту Самары и отправлена под домашний арест.

Дочь бывшего мэра Самары Людмила Тархова отбывает срок за вымогательство свыше 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Она признана потерпевшей по делу об убийстве отца с матерью.

Георгий Портнов