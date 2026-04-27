Внучка экс-мэра Самары обвиняется в убийстве и надругательстве над телами родственников

Силовики закончили расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Помимо убийства обвиняемой инкриминируются мошенничество, кража, подделка документов и надругательство над телами умерших. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.

Обвиняемая в убийстве дедушки с бабушкой Екатерина Тархова находится в СИЗО с февраля 2025 года

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого уголовное дело будет передано на рассмотрение в суд.

Виктор и Наталья Тархова пропали без вести в конце 2024 года. В феврале 2025 года силовики возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержали, а затем арестовали внучку бывшего мэра Екатерину.

Изначально она отрицала вину, но в итоге призналась в преступлении и рассказала о том, что вместе с соучастником Дмитрием Метревели по преступному плану, который разработала вместе со Светланой Метревели, отравила своих бабушку и дедушку, затем заморозила их трупы в жидком азоте, расчленила останки и разбросала по мусорным контейнерам в Самаре. После этого она стала распродавать имущество жертв, в том числе иномарку Toyota RAV 4 бабушки Натальи Тарховой.

Дмитрий и Светлана Метревели объявлены в международный розыск. Помимо убийства Екатерине Тарховой вменили мошенничество с продажей бабушкиного автомобиля. Следствие установило, что обвиняемой в этом помогала ранее судимая за убийство мужа 78-летняя Таисия Киселева, которая приходится Светлане Метревели матерью, а Дмитрию — бабушкой. В июне 2025 года стало известно о задержании Таисии Киселевой в аэропорту Самары. Суд отправил ее под домашний арест.

