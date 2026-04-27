Юрий Бурлачко принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ

В Санкт-Петербурге прошли мероприятия основного дня работы Совета законодателей РФ при Федеральном собрании, открывшиеся заседанием президиума. Его провели вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, участие в обсуждении принял министр финансов Антон Силуанов. Среди участников — сенаторы, депутаты Госдумы и руководители региональных парламентов, в том числе председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Ключевой темой повестки стала правоприменительная практика списания бюджетных кредитов субъектов РФ. Как отметил Андрей Яцкин, ряд регионов завершили прошлый год с ростом долговой нагрузки, при этом увеличились и расходы на обслуживание банковских заимствований. Он напомнил, что по решениям президента запущен механизм списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, реализация которого находится на контроле Совета Федерации и Госдумы.

Ирина Яровая подчеркнула, что государство расширяет возможности субъектов по привлечению бюджетной поддержки, в том числе для реализации социальных проектов. По ее словам, за последние годы увеличен объем межбюджетных трансфертов, продлены сроки предоставления бюджетных кредитов и снижена налоговая нагрузка на регионы.

Антон Силуанов, в свою очередь, обратил внимание на ухудшение бюджетной ситуации: совокупный дефицит регионов в прошлом году вырос с 200–300 млрд руб. до 1,5 трлн руб. При этом, по его оценке, долговая нагрузка влияет на устойчивость субъектов по-разному и в отдельных случаях требует дополнительного внимания федерального центра.

Вторым вопросом законодатели обсудили развитие мелиоративного комплекса. Комментируя итоги заседания, Юрий Бурлачко отметил, что механизм списания бюджетных кредитов уже используется Краснодарским краем, где начаты процедуры согласования. Высвобождаемые средства планируется направить на социальную поддержку и инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ.

Он также подчеркнул значимость развития мелиорации для агропромышленного комплекса региона. По его данным, площадь мелиорированных земель на Кубани составляет около 421 тыс. га, более половины из которых занимают рисовые оросительные системы. Остальные площади используются под овощные, зерновые культуры и садоводство. По словам господина Бурлачко, регион продолжает совершенствовать законодательную базу в этой сфере.

