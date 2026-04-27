Жителя Черкесска осудили на 18 лет за присоединение к террористам

Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону) вынес приговор по уголовному делу Дмитрия Сыромятова, подозреваемого в совершении преступлений по ст. 205.3 (обучение в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что в декабре 2024 года Сыромятов в Черкесске записал видеообращение о добровольном вступлении в международную террористическую организацию Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Кроме того, 2 февраля 2025 года в ходе переписки он получил от участника МТО инструкцию по обращению с оружием и взрывными устройствами. Обвиняемый изучил эти материалы для осуществления терактов.

Суд назначил Дмитрию Сыромятову 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны имеют право обжаловать его в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев