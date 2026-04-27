В Ярославской области прогнозируют снег и сильный ветер

В Ярославской области ожидается снег с дождем, а также ветер с порывами 13-18 м/с. Об этом предупреждает областное ГУ МЧС.

Непогода прогнозируется в Ярославле и местами по региону с 18:00 27 апреля до 18:00 28 апреля. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. В связи с ухудшением погодных условий областное МЧС прогнозирует вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом линий связи, нарушениями в работе транспорта и обрушением аварийных крыш.

«На улице нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию»,— говорится в сообщении «РСЧС».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в областной столице на этой неделе похолодает. Ожидаются дожди.

Алла Чижова