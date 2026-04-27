Ярославль ждет похолодание

В Ярославле на этой неделе похолодает до +5 градусов днем и до -1 — ночью. Прогноз дает областной гидрометцентр.

С понедельника по четверг дневная температура воздуха будет держаться на уровне +5…+7 градусов. Ночью в эти дни — до -1 градуса. Теплеть начнет 1 мая: в пятницу ожидается +9 градусов, в субботу — +11, а в воскресенье — уже до +14. По ночам в мае потеплеет незначительно: до +1 градуса.

С понедельника по субботу включительно ожидаются дожди с сохранением на ночные часы. По прогнозу, без осадков будет только в воскресенье.

Алла Чижова