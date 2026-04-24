Умер телеведущий Алексей Пиманов

В четверг, 23 апреля, в возрасте 64 лет умер телеведущий, бывший член Совета федерации Алексей Пиманов. Об этом сообщил «Первый канал», где тот почти 30 лет вел программу «Человек и закон». По информации “Ъ”, господин Пиманов умер в больнице: причиной смерти, по предварительным данным, стал инфаркт.

Алексей Пиманов родился в Москве в 1962 году. После окончания школы поступил в Московский электротехнический институт связи, но с третьего курса был призван в армию, служил на космодроме Байконур. После службы вернулся в институт на заочное отделение и устроился работать в «Останкино» видеоинженером. В 1989 году перешел в редакцию общественно-политических программ Центрального телевидения, стал ведущим передачи «Ступени». В 1993 году Алексей Пиманов возглавил документальную телестудию «Резонанс» и вошел во временный совет при президенте по вопросам свободы слова. В середине 1990-х взялся за продюсирование передачи «Человек и закон», ведущим которой являлся до самой смерти. Он обновил формат передачи, расширив тематику с бытовых преступлений до экономических, культурных и политических расследований. В 2014 году возглавил медиахолдинг «Красная звезда». Помимо этого, Алексей Пиманов был сценаристом и режиссером более ста документальных и художественных фильмов и сериалов.

Занимался телеведущий и общественно-политической деятельностью. В 2010 году стал депутатом Верховного хурала Тувы от «Единой России» и с 2011 по 2013 год являлся членом Совета федерации от Республики Тыва, входил в комитет по обороне и безопасности. «Кончина Алексея Пиманова стала для всех неожиданностью,— рассказали “Ъ” коллеги телеведущего,— у него остался целый ряд незавершенных проектов в кино и на телевидении».

Полина Ячменникова, Николай Сергеев