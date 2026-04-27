На Ставрополье с начала года произошло 24 ДТП с питбайками

С начала 2026 года на дорогах Ставропольского края зарегистрировано 24 дорожнотранспортных происшествия с участием водителей питбайков, в десяти из них за рулем были несовершеннолетние, сообщили Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В результате этих аварий один подросток погиб, еще девять получили травмы различной степени тяжести. Служба пропаганды дорожного движения Управления Госавтоинспекции края называет ситуацию системной и связывает рост числа ДТП с массовым приобретением питбайков взрослыми как «спортивного гаджета» для детей и отсутствием контроля за их эксплуатацией.

По данным ГИБДД, в 10 случаях за рулем питбайков были несовершеннолетние, которые по возрасту не имеют права управлять транспортными средствами и, как правило, не прошли ни теоретическую подготовку, ни практическое обучение. Часть подростков ехала без шлемов и базовой защитной экипировки, что усилило тяжесть последствий столкновений и опрокидываний. В ряде случаев питбайки выезжали на дороги общего пользования, где сталкивались с автомобилями и грузовиками, либо сами съезжали в кюветы изза неумения вовремя сбросить скорость.

Один из резонансных случаев произошел 1 апреля в поселке Иноземцево, где питбайк столкнулся с легковой «Ладой Грантой» — пассажир мотоцикла, 18летний молодой человек, погиб на месте ДТП, несмотря на попытки медиков. Водитель питбайка, также подросток, получил травмы и был доставлен в больницу Ставрополя. В полиции отметили, что парень не имел водительских прав в силу возраста, а его пассажир ехал без мотошлема. Подобные инциденты не единичны: в 2025 году в Михайловске три подростка на питбайках столкнулись с бетоносмесителем, одного из них позже признали погибшим в результате тяжелых травм.

ГИБДД напоминает, что питбайки формально относятся к спортивному инвентарю и не проходят регистрацию как транспортные средства, поэтому их использование на общественных дорогах запрещено Правилами дорожного движения. Несмотря на это, подростки активно эксплуатируют минимотоциклы на улицах, в селах и в микрорайонах, используя их как «игрушечный транспорт» без должного контроля. С марта по апрель 2026 года в крае уже зафиксированы несколько новых ДТП с питбайками, что подтверждает сезонный рост аварийности в связи с потеплением и улучшением погоды.

Станислав Маслаков