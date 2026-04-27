Смартфоны, цемент и тортики: расширен список товаров для обязательной маркировки с 1 мая 2026 года

Специалисты компании «Алимурадова Групп» подготовили подробный разбор новых правил работы в системе «Честный знак»

С 1 мая 2026 года перечень товаров, которые нельзя продавать без специального цифрового кода, значительно расширится. Если вы производите, привозите из-за границы или продаете в розницу электронику, стройматериалы или сладости – эта новость для вас.

Что именно попадает под маркировку?

Теперь под строгий контроль системы «Честный знак» попадают три большие группы товаров:

Радиоэлектроника и свет

Сюда входят смартфоны, планшеты, ноутбуки, а также розетки, пульты и любые светильники

Стройматериалы

Речь о товарах в индивидуальной упаковке: цемент, гипс, сухие строительные смеси, а также герметики, мастики и монтажная пена.

Кондитерские изделия

Круассаны, торты, рулеты и пирожные

Важное исключение: Если срок годности десерта меньше 5 суток, маркировать его не нужно.

Что это значит для предпринимателя (простыми словами)?

Если ваш товар попал в этот список, вы больше не можете просто выставить его на прилавок.

Для производителей и импортеров: нужно зарегистрироваться в системе «Честный знак», заказать специальные коды (черно-белые квадратики Data Matrix) и наклеить их на каждую единицу товара.

Для розничных магазинов: при продаже товара на кассе нужно сканировать этот код, чтобы система знала – товар продан конечному покупателю.

Почему это серьезно?

Государство планирует жестко контролировать соблюдение этих правил. Если налоговая или Роспотребнадзор обнаружат на полках товар без кодов, последствия будут неприятными:

Штраф до 300 000 рублей (согласно КоАП РФ)

Конфискация товара. Весь немаркированный товар будет изъят безвозвратно...

Комментарий «Алимурадова Групп»: «Многие бизнесмены откладывают регистрацию в «Честном знаке» до последнего момента, но мы рекомендуем начинать подготовку уже сейчас. Нужно не только закупить оборудование (сканеры, принтеры этикеток), но и настроить вашу учетную программу, чтобы она «дружила» с системой маркировки. Ошибка в одном коде может привести к блокировке всей партии товара»

