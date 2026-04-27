В Адыгее зафиксирована минимальная в РФ стоимость шашлыка из баранины

В Республике Адыгея зафиксирована самая низкая в России стоимость приготовления шашлыка из баранины и гарнира из помидоров, следует из расчетов Центра стратегических разработок, на которые ссылается «РИА Новости».

По данным исследования, основанного на статистике Росстата, шашлык из баранины в регионе обходится примерно в 2,9 тыс. руб., а порция помидоров — в 718 руб. Эксперты оценивали стоимость девяти видов шашлыка и «корзину для пикника» на компанию из восьми человек.

В других регионах минимальные значения распределились по отдельным позициям: шашлык из свинины дешевле всего в Курской области (1,4 тыс. руб.), из сосисок — в Ингушетии (1,4 тыс. руб.), из курицы — в Челябинской области (897 руб.), из говядины — в Калмыкии (2,5 тыс. руб.), из грибов — в Чечне (1 тыс. руб.). Белая рыба наиболее доступна на Алтае (983 руб.), красная — на Чукотке (2,3 тыс. руб.).

В ЦСР отмечают, что наиболее доступными остаются блюда из помидоров, курицы, белой рыбы и грибов, тогда как к более дорогим относятся шашлыки из говядины, баранины и красной рыбы. Промежуточную ценовую категорию занимают свинина и сосиски.

За год заметнее всего подорожали говядина (+12,4%) и белая рыба (+12,2%). Рост цен также зафиксирован на помидоры (+6,2%), сосиски и сардельки (+4%), свинину (+3,6%), курицу (+3,1%) и красную рыбу (+3%). Баранина при этом подешевела на 1,7%, грибы — на 0,1%.

Средняя стоимость продуктовой корзины для пикника по России оценивается в 2,3 тыс. руб. Наиболее дешево ее можно собрать в Омской области и Мордовии (по 1,8 тыс. руб.), тогда как максимальные расходы зафиксированы на Чукотке (6,6 тыс. руб.).

